Météo Algérie : alerte pluies sur 23 wilayas pour ce samedi 19 mars

Ce mois de mars 2022 aura été marqué par les précipitations mais aussi par une vague de chaleur et des vents violents.

Aujourd’hui, samedi 19 mars 2022, l’Office Nationale de Météorologie (ONM), ont prévenu de la poursuite d’orages violents, avec des quantités pouvant atteindre 50 mm localement. Le même organisme a également indiqué que la pluie sera accompagnée de grêle et se poursuivra jusqu’à 9 heures du soir.

L’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo avec deux alertes vigilances, une orange pluie et une autre jaune pluie aussi.

Les wilayas concernées par la vigilance de niveau 2, orange pluie sont : Alger, Souk Ahras, Tipaza, Bordj Bou arréridj, Béjaia, Mila, Ouel Bouaghi, Tebessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Setif, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchla, Ain Defla, Medea, El Taref, Boumerdes, Bouira et Blida.

Les wilayas concernées par la vigilance jaune pluie sont: Sidi Bel Abbes, El Oued, Tissemsslit, Relizane, M’sila, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Djelfa, Biskra, Saida, Mascara et Oran.

Les régions nord du pays auront droit à un ciel nuageux, avec des averses marquées d’est en ouest.

Les wilayas intérieures du pays le ciel sera assez nuageux avec quelques chutes de pluie dans certaines wilayas.

Pour les régions du sud, elles profiteront d’un large soleil.

Températures pour ce samedi 19 mars

Pour ce qui est du mercure, les températures verront une nouvelle baisse. Pour ce qui est des wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 8 et 17 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 7 et 19 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 15 et 35 degrés.