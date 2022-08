Météo Algérie : alerte pluies orageuses sur 6 wilayas ce 7 aout

Depuis plus de deux semaines, plusieurs régions du pays font face à des températures assez élevées, voire caniculaires certains jours.

Pour ce dimanche 7 aout 2022, l‘Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), de niveau jaune, orage. Les wilayas concernées par ce BMS sont : Sidi Bel Abbes, Tébessa, Tlemcen, Khenchla, Naama et Béchar.

Pour ce qui est du ciel, le nord du pays aura droit à un temps dégagé sur la majeure parties des régions.

Concernant les wilayas du Sud, un temps couvert sur Béchar et Beni Abbes, mai aussi un ciel partiellement voilé à voilé sur Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Tamanrasset et In Guezzam.

Sur le reste des wilayas Sahariennes, on notera un ciel dégagé.

Les températures pour ce dimanche 7 août

Pour ce dimanche 7 aout 2022, le mercure affichera des températures assez chaudes. Les maximales prévues pour cette journée seront comprises entre 29 et 39 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 30 et 42 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.