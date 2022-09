Météo Algérie : alerte pluies orageuses sur 5 wilayas ce 1e septembre

En ce jeudi 1er septembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) annonce un temps chaud et des températures assez élevées dans les régions côtières et intérieures ouest du pays.

Une alerte de niveau 1 pluies orageuses, a été annoncée par l’ONM, et concernera les wilayas de : Sidi Bel Abbes, Tlemcen, El Bayadh, Saida et Naama.

Pour ce qui est du ciel, les régions Ouest et Centre, auront droit à un ciel souvent voilé et pré-orageux.

Concernant les régions Est, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé.

Enfin, pour les régions Sahariennes, le ciel sera partiellement voilé du sud-ouest vers le nord Sahara, et dégagé sur les autres régions.

Quelles seront les températures pour ce jeudi 1er septembre ?

Pour ce jeudi 1er septembre 2022, le mercure affichera des températures qui repartent à la baisse mais qui restent chaudes. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 30 et 37 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 31 et 42 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 38 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.