Météo Algérie : alerte pluies orageuses sur 5 wilayas ce 13 juillet

Pour ce mercredi 13 juillet 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un BMS (Bulletin météo spécial), pluies orageuses de niveau 1. Ce BMS touchera 5 wilayas; Bordj Bou Arréridj, Batna, Sétif, Khenchela et Biskra.

Coté ciel, pour les Régions du nord, on notera un ciel généralement dégagé.

Concernant les régions Sahariennes, le ciel sera partiellement voilé et sur les autres régions ciel généralement dégagé.

Les températures pour ce mercredi 13 juillet

Pour ce mercredi 13 juillet 2022, le mercure affichera des températures assez chaudes. Les maximales prévues pour cette même journée seront comprises entre 28 et 35 degrés sur les zones côtières; entre 33 et 41 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.