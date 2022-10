Météo Algérie : alerte pluies orageuses sur 33 wilayas ce 11 octobre

L’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) pluies et orages.

En effet pour ce mardi 11 octobre l’ONM alerte avec un BMS pluies orageuses valable jusqu’à minuit, et qui touchera 33 wilayas, avec des pluies allant jusqu’à 40 millimètres.

Les wilayas concernées par ce BMS sont : Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Tissemessilt, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Bejaia, M’Sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Guelma et Chlef.

Mais aussi Batna, Mostaganem, Annaba, Sétif, Ain Temouchent, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Médéa, El Tarf, Saida, Naama, Mascara, Oueld Djelal, Oran et Béchar.

Pour les wilayas ouest et centre, on notera un ciel marqué par des nuages bas en matinée, puis le ciel deviendra plus nuageux avec des pluies attendues sur les hauts plateaux et les régions intérieures.

Concernant les wilayas de l’est le ciel deviendra de plus en plus nuageux durant la journée avec des pluies orageuses, qui toucheront les hauts plateaux et les Aures, et toucheront les régions du littoral en fin de journée.

Enfin pour les régions du Sud, le temps sera clair à partiellement nuageux durant la matinée, devenant plus nuageux durant l’après-midi, sur le nord Sahara avec des chutes de pluie.

Les températures pour ce mardi 11 octobre

Pour ce mardi 11 octobre 2022, les températures prévues pour cette même journée seront comprises entre 22 et 30 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 18 et 28 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 24 à 41 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.