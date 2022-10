Météo Algérie : alerte pluies orageuses sur 20 wilayas ce 9 octobre

Algérie météo annonce de la pluie et des orages sur 20 wilayas pour aujourd’hui.

En effet, l’Office Nationale de Météorologie (ONM) émet un bulletin météo spécial (BMS) pluies orageuses pour ce dimanche 9 octobre 2022, avec des pluies pouvant atteindre les 30 millimètres localement. Cette alerte est valable de midi à demain lundi en matinée.

Les wilayas concernées par ce BMS sont : Sidi Bel Abbes, Tissemssilt, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Beni Abbes, M’sila, Tiaret, Mila, Tizi Ouzou, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, el Bayadh, Ain Defla, Médéa, Saida, Naama, Bouira et Béchar.

Le ciel quant à lui sera marqué par des nuages bas au nord du pays.

Pour les régions intérieures le ciel sera assez nuageux d’est en ouest.

Enfin concernent les wilayas Sahariennes, le ciel sera assez dégagé à l’extrême sud. On notera des nuages bas sur quelques régions et des nuages assez denses au nord Sahara.

Quelles seront les températures pour ce dimanche 9 octobre ?

Pour ce dimanche 9 octobre 2022, les températures prévues pour cette même journée seront comprises entre 21 et 32 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 16 et 29 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 20 à 41 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.