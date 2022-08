Météo Algérie : alerte pluies orageuses sur 2 wilayas du sud ce 20 aout

Pour ce samedi 20 aout 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a averti que des pluies orageuses seront au rendez-vous, à partir de l’après-midi sur quelques wilayas du Sud du pays. Les wilayas concernées par cette alerte pluies orageuses sont : Bordj Badji Mokhtar er In Guezzam.

Pour le ciel on, notera un ciel dégagé sur les villes côtières en général, sauf sur les régions ouest ou on notera la formation de nuages assez denses durant l’après-midi de ce samedi 20 aout.

Concernant les wilayas du sud, le ciel sera dégagé sur l’ensemble des wilayas Sahariennes, sauf sur In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, ou des pluies orageuses sont attendues.

Les températures pour ce samedi 20 août

Selon l’Office National de Météorologie (ONM), pour ce samedi 20 août 2022, les températures repartent à la baisse. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 37 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 29 et 36 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 48 degrés dans les wilayas du sud, précise encore la même source.