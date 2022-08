Météo Algérie : alerte pluies orageuses sur 15 wilayas ce 27 aout

Pour ce samedi 27 aout 2022, l‘Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo Spécial (BMS) pour des pluies orageuses. Ce BMS touchera 10 wilayas, qui sont les suivantes : Sidi Bel Abbes, Saida, Tlemcen, Ain Temouchent, Constantine, Oum El Bouaghi, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Guelma, Tébessa, In Guezzam, Tamnrasset, El Bayadh et Naama. Ce bulletin d’alerte est valable de midi jusqu’à la fin de la journée.

Pour ce qui est du ciel, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays, avec le développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi sur les régions intérieures.

Pour les régions Sahariennes, l’ONM a prévu un ciel souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le long de la frontière algéro-malienne. Et un ciel généralement dégagé sur les autres régions.

Quelles seront les températures pour ce samedi 27 aout ?

Pour ce samedi 27 aout 2022, le mercure affichera des températures chaudes sur la majorité des régions. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 36 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 32 et 39 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.