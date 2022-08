Météo Algérie : alerte pluies orageuses sur 14 wilayas ce 28 aout

Pour ce dimanche 28 aout 2022, l‘Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte météo (BMS), pour des pluies orageuses. Ces pluies pourraient atteindre les 25 mm. Ce BMS concernera les wilayas de Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Tlemcen, Constantine, Khenchela, Naama, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset. Il est à noter que cette alerte météo est valable de midi à 21 heures.

L’ONM a aussi alerté par rapport à de forts vents qui toucheront quelques wilayas du littoral, avec une vitesse pouvant atteindre les 50 Km/heure. Cette alerte sera valide de 14 heures à demain, lundi 29 août.

Les wilayas concernées par cette alerte sont : Mostaganem, Tenes, Bouharoun, Alger, Dellys, Azzefoune et Jijel.

Les températures pour ce dimanche 28 aout ?

Pour ce dimanche 28 aout 2022, le mercure affichera des températures assez chaudes sur la majorité des régions. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 36 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 32 et 39 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.