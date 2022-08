Météo Algérie : alerte pluies orageuses sur 12 wilayas ce 4 aout

Pour ce jeudi 4 aout 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) annonce que le temps chaud persistera sur Tindouf.

L’ONM a aussi émis un bulletin météo spécial (BMS) pour ce jeudi de niveau 1 pluies orageuses. Les wilayas concernées par ce BMS sont : Souk Ahras, Bordj Bou Arréridj, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Constantine, Batna, Sétif, Mila, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Pour le temps de ce jeudi 4 aout 2022, dans les régions nord, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé.

Concernant les régions Sahariennes, on notera un ciel souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière Algéro-malienne

Sur le reste des régions, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Les températures pour ce jeudi 4 août

Pour ce jeudi 4 aout 2022, le mercure affichera des températures assez chaudes. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 31 et 38 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 31 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 38 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.