Météo Algérie: alerte pluies orageuses et vents violents sur 7 wilayas

Avec l’arrivée de l’automne, le climat commence à changer et les premières pluies de la saison sont déjà là. En cette fin du mois de septembre, le froid commence donc à se faire ressentir, le vent souffle déjà et les averses sont tombées dans plusieurs wilayas d’Algérie. La fin du week-end s’annonce très orageuse et l’Office national de la météorologie (ONM) émet déjà plusieurs alertes météo.

Le Bureau national des services météorologiques a d’ailleurs lancé une alerte afin d’avertir contre les orages en perspectives. Selon les informations communiquées, les pluies pourraient attendre les 30mm.

Ces pluies sont de ce fait prévues pour ce soir, soit le vendredi à partir de 21 :00, et ce, jusqu’à 06 :00 du lendemain, soit samedi 1 octobre 2022. Les wilayas concernées sont : Jijel, Skikda, Annaba, Illizi, En Guezzam, Tamanrasset et Bordj Badji.

Sur le site internet officiel, les wilayas suivantes sont concernées par une alerte appelant à la vigilance : Timimoun, Béni-Abbés, Tindouf, El-Meniaa, El-Bayadh, Adrar, Naama et Béchar.

Une seconde série de villes est elle aussi citées In-guezzam, Bordj-badji-mokhtar, Tamanrasset, Annaba, Illizi, skikda, jijel.

ONM : deux alertes émises ce matin pour plusieurs wilayas

L’ONM avait préalablement mis en garde contre les pluies qui affecteraient plusieurs wilayas. Dans son premier BMS, 9 wilayas sont prévenues des fortes pluies : Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Ain Defla, Relizane et Mascara. L’alerte est de niveau 2, et était prévue pour ce vendredi de 3h00 à 15h00. Les quantités de pluies annoncées pouvaient aller de 20 à 40 mm localement.

Un deuxième BMS de niveau 2 a été publié par l’ONM. Celui-ci concerne les wilayas de Bechar, le sud de Naama, Beni Abbes et le nord Tindouf. L’alerte était valide à compter de ce vendredi à 15h00 jusqu’à samedi à 9h00 et les quantités de pluies atteindront entre 20 et 30 mm localement.