Météo Algérie : ALERTE pluies orageuses et grêle sur 9 wilayas ce 12 septembre

Des averses de pluie orageuses accompagnées de grêle sont prévues dans plusieurs régions du pays, selon Algérie Météo.

L’Office nationale de météorologie (ONM) a publié une alerte météo spéciale concernant des averses de pluie orageuses qui toucheront plusieurs wilayas d’Algérie. Ces averses seront accompagnées de chutes de grêle, et des quantités considérables de pluie sont attendues localement.

Les pluies devraient commencer à tomber à partir de 15h00 aujourd’hui et se poursuivre jusqu’à 06h00 demain matin. Les quantités de pluie varieront considérablement d’une région à l’autre. Dans certaines zones, on peut s’attendre à des accumulations de 20 à 40 millimètres de précipitations. Il est important de noter que ces chiffres représentent des estimations et que les précipitations réelles peuvent varier.

Quelles sont les wilayas concernées par cette alerte ?

Les wilayas qui seront touchées par ces averses de pluie orageuses et de grêle sont les suivantes : Naâma, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, El Bayadh, Tiaret, Djelfa, El Oued et M’Sila.

Les résidents de ces wilayas doivent être particulièrement vigilants et prendre des précautions supplémentaires pour faire face aux conditions météorologiques adverses.

Pour garantir la sécurité et le bien-être de tous, il est essentiel de suivre ces recommandations lors des intempéries :