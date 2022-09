Météo Algérie : alerte pluies orageuses et forts vents ce 17 septembre

Pour ce samedi 17 septembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météos spéciaux, pour des pluies orageuses et de fortes vents.

Pour le BMS pluies orageuses les wilayas concernées sont : El Tarf, Khenchela, Jijel, Skikda, Constantine, Annaba, Sétif, Batna, Guelma, Tebessa, Oum el Bouaghi, Mila, Béjaia, Souk Ahras.

Concernant les régions concernées par les forts et les fortes vagues arrivant jusqu’à 60 Km/h et 3 mètres de hauteur sont : Ghazaouet, Marsa Ben M’hidi, Beni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem, Tenes, Bouharoun, Alger, Dellys et Azzefoune.

Pour les régions Ouest et Centre, le ciel sera passagèrement nuageux avec quelques pluies dans certaines wilayas.

Concernant les Régions Est, on notera un ciel souvent voilé à localement nuageux, parfois orageux.

Enfin, pour les régions Sahariennes, le ciel sera généralement dégagé.

Les températures pour ce samedi 17 septembre

Ce samedi 17 septembre 2022, le mercure affichera des températures en baisse. Les moyennes prévues par l’ONM pour cette même journée seront comprises entre 27 et 32 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 31 et 36 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.