Météo Algérie : alerte pluies orageuses et canicule ce 31 juillet

Pour ce dernier jour du mois de juillet, le dimanche 31 juillet 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte météo (BMS), pour des pluies orageuses. Ce BMS concernera 13 wilayas, qui sont les suivantes : Sidi Bel Abbes, Tiaret, Saida, Médéa, Djelfa, M’sila, Khenchla, Bouira, Sétif, Batna, Bordj Bou Arréridj, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

L’ONM a aussi émis un BMS de niveau 2 canicule, pour 3 wilayas Nord-ouest : Ain Defla, Chlef et Relizane. Mais aussi une seconde alerte canicule de niveau 1, pour 5 autres wilayas du nord-est et une wilaya du sud. Ces 5 wilayas concernées sont : Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia et Adrar.

Pour ce dimanche, le ciel sera assez nuageux sur les wilayas nord intérieures. Mais aussi dégagé à voilé dans les régions du sud.

Quelles seront les températures pour ce dimanche 31 juillet ?

Pour ce dimanche 31 juillet 2022, le mercure affichera des températures caniculaires. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 40 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 35 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 38 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.