Météo Algérie : alerte pluies orageuses ce 8 septembre sur 8 wilayas

Le temps restera relativement chaud sur le sud des régions côtières du centre-est et de l’est selon les prévisions prévues par l’Office National de Météorologie (ONM), pour ce jeudi 8 septembre 2022.

Toujours selon la même source, une bulletin météo spécial (BMS) pluies orageuses de niveau 1 a été émis par l’ONM. Les wilayas concernées par cette alerte météo sont : Guelma, Souh Ahras, Tebessa, Oum el Bouaghi, Khenchla, Batna, Constantine et Mila.

Pour les régions nord, le temps sera en général clair à partiellement nuageux. A partir de midi, on enregistrera la formation de cellules orageuses isolées sur l’intérieur, les hauts plateaux et la région des Aurès, susceptibles d’entraîner quelques pluies, notamment sur les hauts plateaux et la région des Aurès.

Concernant les régions du sud, on notera un ciel partiellement couvert sur le sud-ouest du pays, le désert central, le nord du désert et la zone des oasis, avec formation de quelques cellules orageuses isolées au cours de l’après-midi, entraînant quelques pluies, notamment sur la zone des oasis. Mais aussi un ciel dégagé à partiellement nuageux sur le reste des régions du sud.

Les températures pour ce jeudi 8 septembre

Pour ce jeudi 8 septembre 2022, le mercure affichera des températures qui enregistrent une légère baisse. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 35 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 35 et 42 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 35 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.