Météo Algérie : alerte pluies orageuses au nord pour ce week-end

L’été cette année a joué les prolongations, les deux mois d’octobre et novembre qui sont censés connaître le début de la saison des pluies et la baisse des températures pour marquer la fin de la saison estivale et le début de la saison automnale, ont plutôt été marqués par la chaleur et de la canicule. Cependant, cela semble prendre fin avec une baisse considérable des températures et le retour de la pluie.

La pluie a fait son retour ces derniers jours et le week-end s’annonce pluvieux. En effet, Météo Algérie annonce que ces vendredi 18 et samedi 19 novembre seront marqués par de fortes pluie et des rafales de vents sur plusieurs wilayas du nord.

Plusieurs wilayas du nord du pays connaîtront des pluies, parfois orageuses, à partir de demain soir, vendredi, selon ce qu’a rapporté aujourd’hui, jeudi 17 novembre, par l’Office National de Météorologie (ONM) dans un bulletin spécial.

Ce bulletin météo spécial (BMS) de niveau orange (2) concernera les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Tiaret, Chlef, Tasimsilt, Médéa, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Jijel et Skikda.

La validité de ce BMS s’étendra de demain soir, vendredi 18, à 18h00 jusqu’à au moins le lendemain, le samedi 19 novembre. Selon le même bulletin, la quantité de pluie attendue durant cette période sera comprise entre 30 et 40 mm et pourra dépasser 50 mm localement, et sera accompagnée de vents assez forts.

Baisse sensible des températures à partir de ce vendredi

Toujours selon l’ONM, les températures partiront à la baisse à partir de demain, et ce à cause d’une masse d’air froide qui touchera principalement les régions nord du pays.

Les moyennes attendues ce vendredi 18 novembre oscilleront donc entre 21 et 24 °C sur les régions côtières, entre 17 et 25 °C sur les régions intérieures du pays et entre 20 et 30 °C sur les régions Sahariennes.

L’Office national de météorologie prévoit aussi que la semaine à venir soit marquée par des pluies orageuses sur la majorité des régions nord. Mais aussi des chutes de neige sur les hauteurs des régions est et ouest à 1200 mètres d’altitude.