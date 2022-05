Météo Algérie : alerte pluies orageuses à l’est du pays ce 10 mai

Pour ce qui est du mercure, pour ce mardi 10 mai, au nord du pays, les températures oscilleront entre 19 et 26 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 17 et 28 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 25 et 43 degrés Celsius.