Météo Algérie : alerte pluie et vent sur plusieurs wilayas ce 25 février

La pluie a fait son grand retour durant ce week-end après quelques semaines de beau temps, qu’es est-il des prévisions de ce samedi 25 février 2023 ?

Pour ce samedi, l’Office national de météorologie (ONM) a émis plusieurs alertes, qui concerneront les wilayas de l’est, l’ouest et du sud du pays.

Le premier BMS pluies orageuses concernera 6 wilayas de l’Ouest, d’aujourd’hui, attendue à partir de 21h00 jusqu’à l’aube dimanche, pour Mostaganem, Oran, Tlemcen, Ain Timouchent, Mascara et Sidi Bel Abbes.

Plusieurs alertes vents forts dans plusieurs régions du pays

Et les mêmes services ont lancé une deuxième alerte, ce matin, samedi, avertissant de vents violents dans plusieurs wilayas du pays.

Ces vents forts souffleront de 15h00 après midi aujourd’hui jusqu’à 21h00 dans les wilayas de : Mostaganem, Oran et Ain Timouchent.

De plus, l’ONM indique aussi que des vents forts toucheront à partir de 09h00 aujourd’hui jusqu’à 15h00 après midi aujourd’hui 3 wilayas de l’est : Jijel, Skikda et Annaba.

En outre, des vents les températures moyennes attenduesviolents, accompagnés soulèvements de sable, à partir de 09h00 le matin jusqu’à 15h00 l’après-midi dans les wilayas : Biskra, Ouargla, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Quelles sont les températures attendues ce 25 février ?

Pour conclure, en ce samedi 25 février 2023, resteront assez hausse pour la saison et vont donc osciller entre 14 et 28 °C sur les régions côtières ; entre 13 et 27 °C sur les régions intérieures du pays et entre 15 et 36 °C sur les régions Sahariennes.