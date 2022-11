Météo Algérie : alerte pluies et vents sur 6 wilayas ce 17 novembre

L’automne n’aura pas été au rendez-vous durant ce mois de novembre en cours. Mais la pluie a fait son retour depuis hier sur plusieurs régions du pays.

Ce jeudi 17 novembre 2022, l’Office Nationale de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), pluie et vent de niveau jaune. Cette alerte concernera les wilayas d’Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Boumerdes et Oran.

Pour ce qui est des prévisions, le ciel sera nuageux avec quelques pluies ce jeudi 17 novembre, puis s’améliorera le reste de la journée avec un ciel qui se dégagera.

Concernant les régions Centre et Est le ciel sera marqué pas des nuages avec quelques pluies parfois orageuses, et une situation qui s’améliorera durant la journée.

Pour finir, les régions Sahariennes connaîtront un ciel voilé sur la région de Bechar, le nord Sahara et les oasis, et en général dégagé sur le reste des régions du Sud.

Quelles seront les températures pour ce jeudi 17 novembre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce jeudi 17 novembre connaissent une sensible baisse depuis hier. Elles oscilleront donc entre 22 et 25 °C sur les régions côtières, entre 15 et 25 °C sur les régions intérieures du pays et entre 20 et 31 °C sur les régions Sahariennes.