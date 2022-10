Météo Algérie : alerte pluies et vents sur 15 wilayas ce 1er octobre

L’automne s’est bien installé durant les derniers jours, les pluies, les orages et les vents sont au rendez-vous.

Pour ce samedi 1er octobre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS), pour des pluies et des vents.

Pour le premier BMS vents forts, il pourrait atteindre les 70 km/h et entraîner des soulèvements de sable. Il concernera les wilayas de : Tindouf, Beni Abbes, Béchar, El Bayadh, Meniaa, Timimoun et Adrar.

Pour le second bulletin météo d’alerte pluies orageuses, l’ONM a prévu des pluies allant à 15 mm localement. Les wilayas concernées par cette alerte sont : In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Annaba, Skikda, Jijel, El Taref, Naama et Tindouf.

Dans son bulletin l’ONM a prévu un ciel nuageux pour les wilayas de l’ouest, pour ce premier jour du mois d’octobre.

Pour ce qui de l’est et du centre du pays, Météo Algérie a prévu un ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies parfois orageuses en début d’après-midi sur les régions côtières et intérieures.

De plus, l’ONM a prévu un ciel généralement nuageux sur l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara de l’est et un ciel généralement nuageux accompagné de quelques pluis en début d’après-midi à Béchar et un ciel généralement dégagé sur les autres régions du sud du pays.

Températures pour ce samedi 1er octobre

Pour ce qui est du mercure, les températures prévues pour ce samedi 1er octobre 2022, au nord du pays, les températures oscilleront entre 20 et 27 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 16 et 29 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 19 et 42 degrés Celsius.