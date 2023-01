Météo Algérie : alerte pluies et vents sur 13 wilayas ce 9 janvier

Après plus d’un mois ou le pays a connu une stabilité météorologique, avec un temps printanier et des températures assez chaudes, la pluie fait enfin son retour au nord du pays.

Pour ce lundi 9 janvier 2023, l’Office national de météorologie (ONM) a émis une bulletin météo spécial (BMS) de niveau jaune, pluies et forts vents. Ce BMS concernera les wilayas de : Béjaia, Jijel, El Tarf, Skikda, Annaba, Ait Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou.

Le temps pour ce lundi rencontrera des changements surtout au nord du pays. Pour les régions ouest, on notera une alternance d’éclaircies et de passages nuageux .

Concernant les régions centre, on notera des passages nuageux, devenant plus denses à partir de l’après-midi avec quelques pluies.

Les régions est, auront droit à un ciel souvent nuageux avec quelques pluies à partir de l’après-midi.

Enfin pour les régions Sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Quelles températures pour ce lundi 9 janvier ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce lundi 9 janvier 2023, restent assez élevées pour la saison mais devraient connaitre une baisse les jours à venir. Elles vont donc osciller entre 18 et 23 °C sur les régions côtières, entre 12 et 22 °C sur les régions intérieures du pays et entre 17 et 25 °C sur les régions Sahariennes.