Météo Algérie : alerte pluies et vents ce 27 août

Aujourd’hui, le dimanche 27 août 2023, l’Office national de météorologie (ONM) a signalé que de fortes pluies toucheront quelques régions du nord du pays.

Selon la mêmes source, les pluies débuteront à partir de six heures du soir et se poursuivront jusqu’à minuit, à travers les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Bordj Badji Mokhtar et Ain Guezzam.

De plus, une forte vague de chaleur dépassant les 44 degrés Celsius se poursuit dans les wilayas de Skikda, Annaba, Guelma et El Tarf.

Alerte forts vents sur plusieurs wilayas du nord du pays

Tandis qu’une autre alerte de l’ONM indique que des vents forts vont être enregistrés, à partir d’aujourd’hui midi et se poursuivant jusqu’à neuf heures du soir. Les wilayas concernées par ces vents, sont : la wilaya d’Alger, Boumerdès, Tipaza et Laghouat.

Concernant les prévisions pour ce dernier dimanche de ce mois d’août 2023, Météo Algérie, annonce un ciel assez nuageux sur l’ouest et au centre du pays.

Pour les régions du sud de l’Algérie, le ciel sera de partiellement nuageux à ensoleillé tout au long de la journée.