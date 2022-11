Météo Algérie : alerte pluies et vents au nord ce 5 novembre

Aujourd’hui, le samedi 5 novembre 2022, Météo Algérie a confirmé la persistance d’importants orages localement. On s’attend à ce que la quantité de pluie dépasse 50 mm jusqu’à six heures du soir aujourd’hui

En effet, selon un bulletin météo spécial (BMS) pluie, de l’Office national de météorologie (ONM) pour les wilayas d’Annaba, El Tarf, Souk Ahras et Guelma.

En outre, les vents seront toujours au rendez-vous pour les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf violents à une vitesse de plus de 60 km/h jusqu’à neuf heures du soir, selon une alerte aux mêmes intérêts.

Les services météorologiques ont également signalé dans un bulletin des vents violents allant jusqu’à 80 km/h et des vagues jusqu’à 6 mètres de haut, à partir de midi jusqu’à trois heures du matin demain dimanche. Les côtes concernées sont : Dellys, Azzefoun, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala.

Quelles seront les températures pour ce samedi 5 novembre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce samedi 5 novembre affichent une légère hausse, surtout sur les régions Nord-est du pays. Et oscilleront donc entre 20 et 27 °C sur les régions côtières, entre 19 et 27 °C sur les régions intérieures du pays et entre 24 et 33 °C sur les régions Sahariennes.