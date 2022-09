Météo Algérie : alerte pluies et orages sur 6 wilayas ce 28 septembre

Depuis le début de cette semaine, l’Office national de la météorologie (ONM) annonce des alertes pluies et orages dans plus d’une dizaine de wilayas du pays.

Cependant , cette journée du 28 septembre 2022 ne s’annonce pas alarmante .

6 wilayas seulement sont concernées par l’alerte de vigilance jaune , ces villes sont : Béchar , El Tarf , Jijel , El-Bayadh, Skikda et Annaba .

Prévisions de ce mercredi 28 septembre

Le ciel pour cette journée sera partiellement voilé à nuageux avec quelques éclaircies sur les régions nord du pays, pareillement pour les wilayas de l’intérieur qui annoncent un ciel voilé jusqu’en après midi .

Pour ce qui est des régions Sahariennes, sur le sud-ouest, le Sahara central, les oasis et le Sahara oriental, le ciel sera dégagé à partiellement voilé . Alors que sur le reste des régions le temps sera dégagé.

Les températures pour ce mercredi 28 septembre

Concernant les températures prévues aujourd’hui, ces dernières varient entre 20 et 28 °C sur les régions côtières, entre 19 et 30°C sur les régions intérieures du pays et entre 30 et 42 °C sur les régions Sahariennes.