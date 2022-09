Météo Algérie : alerte pluies et orages sur 6 wilayas ce 24 septembre

La pluie et les orages marquent plusieurs régions ces derniers jours, ce qui devrait continuer avec l’arrivée de la saison automnale depuis 3 jours.

Ce samedi 24 septembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis une alerte pour des orages et des averses de pluie allant jusqu’à 25 millimètres sur plusieurs régions. Ce bulletin météo spécial (BMS) est valable de d’aujourd’hui midi à demain matin.

Dnc, les wilayas concernées par ce BMS sont : Tissemssilt, Laghouat, Tiaret, El Bayadh, Saida, Naama et Béchar.

Pour ce qui est du ciel, au centre du pays il sera partiellement voilé.

Concernant les régions intérieures, on notera un ciel assez nuageux à l’est et voilé à l’ouest du pays.

Enfin, pour les régions Sahariennes, le ciel sera de dégagé à assez voilé, durant ce samedi 24 septembre.

Les températures pour ce samedi 24 septembre

Pour ce samedi 24 septembre 2022, le mercure affichera des températures un peu plus chaudes que les jours précédents. Donc, les moyennes prévues pour cette même journée seront comprises entre 24 et 36 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 22 et 31 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 29 à 42 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.