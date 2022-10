Météo Algérie: alerte pluies et orages sur 6 wilayas ce 2 octobre

L’automne nous accueille avec ce nouveau mois d’octobre et de nouvelles températures sont au rendez-vous.

Pour cette journée du dimanche 02 octobre 2022, le temps sera pluvieux sur six wilayas du pays et partiellement dégagé sur le reste des villes. En effet, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte météo pluie. Les villes concernées par cette alerte météo jaune pluie sont : Timimoun , In-guezzam , Beni-Abbas, Bordj-Badji-Mokhtar, El-Meniaa, Béchar

Coté ciel ce dimanche 02 octobre

Pour les régions Ouest, le ciel sera voilé à nuageux sur tout le périmètre de ce côté du pays. Concernant les régions Centre et est, le ciel sera particulièrement dégagé voir nuageux en début de soirée pour certaines wilayas tel que Constantine et Bordj Bou Arreridj . Le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Pour les régions Sahariennes, nous retrouvons un ciel nuageux avec la formation de certaines pluies légères notamment sur la wilaya de Béchar.

Températures pour ce dimanche 02 octobre 2022

Pour ce qui est du mercure, les températures sont toujours basses, mais plus élevées que la semaine passée .

Ce dimanche 02 octobre 2022. Au nord du pays, les températures oscilleront entre 24 et 30 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 24 et 31 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 22 et 41 degrés Celsius.