Météo Algérie : alerte pluies et orages sur 17 wilayas

Pour ce mardi 20 septembre 2022, la pluie persiste toujours dans plusieurs régions du pays. L’Office national de la météorologie (ONM) a annoncé des pluies orageuses qui affecteront 17 wilayas du centre et de l’est de l’Algérie.

Dans une alerte à la vigilance jaune de niveau 1, Météo Algérie a prévenu contre de fortes pluies et orages qui toucheront plusieurs wilayas, notamment dans l’Est du pays.

Les wilayas concernées par cette alerte sont : Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, Béjaia, Msila, Mila, Oum el bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi ouzou, Batna, Setif, Djelfa, Constantine, Khenchela, Biskra, Bouira et Ouled djellal.

Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce 20 septembre ?

Météo Algérie a annoncé dans son bulletin météorologique un ciel partiellement dégagé avec quelques passages nuageux sur la région de l’ouest ; avec un ciel souvent voilé, parfois accompagné de pluies et orages sur les régions de l’Est et du centre du pays. Concernant les régions sahariennes, la même source a indiqué aussi un ciel dégagé dans l’ensemble des régions.

S’agissant des températures prévues aujourd’hui, elles varient entre 23 et 34 °C sur les régions côtières, entre 29 et 41 °C sur les régions intérieures du pays et entre 33 et 44 °C sur les régions Sahariennes.