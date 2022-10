Météo Algérie : alerte pluies et orages sur 10 wilayas ce 4 octobre

Pour ce mardi 4 octobre 2022, la pluie persiste toujours dans certaines régions du pays. En effet , l’Office national de la météorologie (ONM) a annoncé des pluies orageuses qui affecteront 10wilayas du centre et de l’est de l’Algérie.

Dans une alerte à la vigilance jaune de niveau 1, Météo Algérie a prévenu contre de fortes pluies et orages qui toucheront plusieurs wilayas, notamment dans l’Ouest du pays.

Les wilayas concernées par cette alerte sont : Laghouat , Bordj Bou Arriridj, Msila, Batna , Sétif , Djelfa, El Bayadh , Biskra , Bouira , Ouled Djellal .

Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce 3 octobre ?

Météo Algérie a annoncé dans son bulletin météorologique un ciel partiellement couvert avec quelques passages nuageux sur la région de l’ouest ; avec un ciel souvent voilé, parfois accompagné de pluies et orages sur les régions de l’Est et du centre du pays.

Concernant les régions sahariennes, la même source a indiqué aussi un ciel dégagé dans l’ensemble des régions.

S’agissant des températures prévues aujourd’hui, elles varient entre 21 et 30 °C sur les régions côtières, entre 18 et 35 °C sur les régions intérieures du pays et entre 22 et 42 °C sur les régions Sahariennes.