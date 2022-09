Météo Algérie : alerte pluies et orages dans 6 wilayas ce 21 septembre

Depuis le début de cette semaine, l’Office national de la météorologie (ONM) annonce constamment des alertes pluies et orages dans plus d’une dizaine de wilayas du pays.

Pour cette journée du 21 septembre 2022, 6 wilayas sont concernées par cette alerte. Ces villes sont : In-gueezam, Bordj-Badji-Mokhtar , Tebessa, Batna , Tindouf , Khenchla.

Le ciel sera couvert à nuageux avec quelques éclaircies sur les régions nord du pays dont Bouira , Annaba , Oran. Il est notamment possible de retrouver quelques orages sur différentes villes du littoral algérien.

Pour ce qui est des régions Sahariennes, sur le sud-ouest, le Sahara central, les oasis et le Sahara oriental, le ciel sera partiellement voilé. Alors que sur le reste des régions, y compris le Sahara sud-est, le temps sera dégagé à partiellement couvert dans les wilayas habituées aux hautes températures.

Les températures pour ce 21 septembre 2022

Concernant les températures prévues aujourd’hui, ces dernières varient entre 21 et 30 °C sur les régions côtières, entre 26 et 24°C sur les régions intérieures du pays et entre 34 et 43 °C sur les régions Sahariennes.