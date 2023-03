Météo Algérie : alerte pluies et neiges sur plusieurs wilayas ce 2 mars

Le mois de mars qui marque généralement l’arrivée du printemps est déjà là. Mais la saison hivernale n’a pas encore dit son dernier mot et continue de s’affirmer avec la persistance d’un temps relativement froid, avec de fortes pluies et des chutes de neige.

D’après les services de Météo Algérie, « des chutes de neige continueront d’affecter, ce jeudi 2 mars 2023, les reliefs du Centre dépassant les 700 et 800 mètres d’altitude ». Mais aussi, « les reliefs Est de l’intérieur, les hauts plateaux ainsi que les Aurès dépassant les 900 et 1000 mètres d’altitude, puis sur les altitudes plus basses à 700 et 800 mètres à partir de la soirée ».

En outre, la même source a aussi fait savoir que « quelques chutes de neige affecteront les reliefs Ouest de l’intérieur et les hauts plateaux dépassant les 1000 mètres d’altitude ».

BMS : alerte « niveau 2 » pluies et neiges ce 2 mars

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie a émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) quant aux averses de pluie et aux chutes de neige qui continueront d’affecter différentes régions du pays ce jeudi 2 mars 2023.

La première alerte de Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Médéa, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa. D’après les services de l’ONM, des chutes de neige et de verglas affecteront ces wilayas. L’épaisseur de la neige atteindra entre 10 et 20 cm durant la validité de ce BMS, qui est en cours à compter du jeudi 2 mars à 15h00 jusqu’au vendredi 3 mars à la même heure.

Dans sa seconde alerte, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, le nord de Sétif, Mila, Skikda, Annaba, El Tarf et Souk Ahras. Ces dernières connaîtront des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle avec des rafales de vent sous orages.

D’après l’alerte de niveau 2 de l’ONM, la quantité de pluie estimée atteindra entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm durant la validité de ce bulletin météo spécial, qui est en cours du jeudi à 15h00 au vendredi à la même heure.

Outre la pluie et les chutes de neige, Météo Algérie a mis en garde contre un épisode de grand froid qui affectera les wilayas de Saida, Tiaret, Laghouat, Djelfa, Tissemsilt, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Béjaia, Sétif, Batna, Khenchela, Tebessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Mila, Constantine, Guelma, Skikda et Jijel.

Quelles sont les prévisions météo pour ce jeudi 2 mars ?

Dans son bulletin météo de ce jeudi 2 mars, l’ONM a prévu « un ciel souvent nuageux avec quelques pluies devenant parfois orageuses sur les régions Ouest du pays, notamment à l’est de la zone avec quelques chutes de grêle ». Au niveau des régions Centre, Météo Algérie a prévu « un ciel souvent nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle ».

De plus, la même source a indiqué qu’ « un ciel nuageux avec pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle couvrira les régions Est du pays ». « Un ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies marquera le nord bécharois, le nord sahara et les oasis, tandis qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes », a encore indiqué Météo Algérie.

Enfin, les températures maximales prévues aujourd’hui avoisineront les 12 et 16 °C sur les régions côtières, les 07 et 15 °C sur les régions intérieures et les 15 et 34 °C sur les régions sahariennes. Avec 10 °C à Bouira, 12 °C à Mascara et à Tebessa, 13 °C à Chlef, à Alger, à Jijel et à Skikda. Le mercure affichera 14 °C à Oran, 15 °C à Guelma et à Annaba, 17 °C à Biskra, 27 °C à Djanet et 29 °C à Tindouf.