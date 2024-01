Météo Algérie : alerte pluie, vent et neige sur plusieurs wilayas aujourd’hui et demain

Les services météorologiques ont émis une alerte spéciale concernant des précipitations pluvieuses importantes, accompagnées de chutes de grêle, dans plusieurs wilayas à partir de ce dimanche soir.

Les wilayas touchées par cette alerte sont Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Selon les prévisions, les quantités de pluie pourraient atteindre entre 20 et 30 mm, dépassant même les 40 mm localement.

Le début des pluies est prévu à partir de 18 heures ce dimanche soir et devrait se prolonger jusqu’à 15 heures demain, lundi. Il est important de rester informé sur l’évolution des conditions météorologiques pendant cette période.

De plus, une seconde alerte météorologique annonce des chutes de neige sur les reliefs dont l’altitude varie entre 1000 et 1100 mètres. L’épaisseur de neige attendue est estimée entre 10 et 15 cm. Les wilayas concernées par ces chutes de neige sont Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Jijel, Mila, Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi, Guelma, Souk Ahras et Khenchela.

Alerte vents et vagues de plus de 5 mètres sur plusieurs wilayas

Un bulletin météorologiques spécial a été émis par Météo Algérie sur des vents violents souffleront ce dimanche sur le littoral.

Par conséquent, la mer sera agitée avec des vagues dangereuses de plus de 5 mètres de haut (pouvant atteindre les 9 mètres localement). Les vents se poursuivront jusqu’à minuit, ce dimanche précise la même source.

Pour conclure, les wilayas côtières concernées par ces vents : Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, El Tarf et Annaba.