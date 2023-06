Météo Algérie : alerte pluie sur plusieurs wilayas ce 3 juin

Ce début du mois de juin 2023 est marqué par une météo digne d’une saison hivernale. La pluie continue d’affecter plusieurs régions du pays et cela va persister aujourd’hui.

En effet, des averses de pluies affectent depuis vendredi après-midi, plusieurs wilayas du pays, annonce un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie (ONM).

Ainsi, les wilayas de Ain-Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Belabes, Mascara, Saida, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, le nord de Djelfa et M’sila, sont placées en vigilance orange, de vendredi à 21h00 au samedi à 15h00, souligne le BMS, précisant que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 40 mm.

Les mêmes quantités de pluies sont également attendues dans les wilayas de, Tipaza, Ain Defla, Blida, Médéa, Alger, Boumerdes, Bouira, Tizi- Ouzou et Bejaia, de vendredi à 15h00 au samedi à 15h00.

Les températures pour ce samedi 3 juin

Pour ce samedi, le mercure affichera encore des températures assez fraiches pour la saison. Les températures maximales prévues pour cette même journée seront entre 21 et 25 degrés sur les zones côtières ; entre 17 et 26 degrés dans les régions intérieures du pays et de 24 à 42 degrés dans les wilayas du sud, précise encore la même source.