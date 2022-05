Météo Algérie : alerte pluie sur les wilayas du nord ce 5 mai

Pour ce jeudi 5 mai, le ciel sera couvert et la pluie sera au rendez-vous dans une grande partie du pays. L’Office Nationale de Météorologie a émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS).

Le premier bulletin d’alerte météo, est de niveau 2 pluie, et concernera les wilayas suivantes : Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Blida, Ain Defla, Tipaza, Chlef, Tissemssilt, Tiaret, Relizane, Mostaganem, Saida, Sidi Bel Abbes, Tlemcen Ain Temouchent et Oran.

Le second bulletin d’alerte météo de niveau 1 pluie, concernera les wilayas de : Sétif, Bordj Bou Arréridj, Jijel, Sétif, Skikda, Mila, Constantine, Annaba, Guelma, El Taref et Souk Ahras.

Pour le dernier bulletin il concernera les wilayas de: Djelfa, Laghouat et El Bayadh, la vigilance est de niveau 1 vent violent.

Prévisions du coté du ciel pour ce 5 mai

Pour les régions ouest et centre, le ciel sera nuageux à couvert avec averses de pluies parfois orageuses, plus fréquentes et localement assez marquées sur les régions côtières et intérieures.

En ce qui concerne les régions est, le ciel sera souvent voilé, devenant nuageux à partir de l’après-midi avec des averses de pluie parfois orageuses notamment sur la partie ouest du pays. Le ciel sera voilé à nuageux avec des développements de foyers orageux isolés pouvant occasionner quelques averses de pluie notamment sur les Aurès.

Pour finir, concernant les régions Sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le sud du Sahara oriental, le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Températures pour ce jeudi 5 mai

Pour ce qui est du mercure lors de ce jeudi 5 mai 2022, au nord du pays, les températures oscilleront entre 16 et 27 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 12 et 26 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 22 et 43 degrés Celsius.