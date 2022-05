Météo Algérie : alerte pluie sur les wilayas de l’Est ce 27 mai

Le mois de mai touche à sa fin et pourtant la pluie et le froid ont annoncé leur retour depuis mercredi dernier. En effet, plusieurs régions du pays font face à des averses de pluies orageuses et une baisse considérable des températures. Pour ce vendredi 27 mai, Météo Algérie a prévu un ciel nuageux sur l’ensemble du pays avec des averses de pluies sur les régions Est.

Dans son bulletin météo de ce vendredi 27 mai, l’Office Nationale de la Météorologie (ONM) a émis une alerte à la vigilance, de niveau 2 et de couleur orange, mettant en garde contre des averses de pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, qui affecteront les régions de l’Est du pays.

Les wilayas concernées par ce bulletin météorologie spécial (BMS) sont Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila et le Nord de Sétif. Météo Algérie a également précisé que les quantités de pluies attendues sont comprises entre 20 et 40 mm, notant que la validité de BMS est en cours, et ce, jusqu’à 15h00 ce vendredi.

Quelle météo est prévue pour ce vendredi 27 mai ?

Pour ce vendredi 27 mai, les services de l’ONM ont indiqué que « le ciel sera généralement dégagé à peu nuageux » sur les régions Ouest et Centre du pays, tandis qu’ « il sera souvent nuageux avec des averses de pluies parfois orageuses et pouvant être localement assez marquées » au niveau des régions Est.

Concernant les régions Sahariennes, Météo Algérie a fait savoir que « le ciel sera souvent voilé à localement nuageux de l’extrême Sud vers le Hoggar/tassili avec des développements orageux isolés durant l’après-midi engendrant quelques averses de pluie », soulignant que « sur les autres régions, le ciel sera dégagé ».

Les températures pour ce vendredi 27 mai

Après une vague de canicule, les températures maximales repartent à la baisse. Pour ce vendredi 27 mai, l’ONM a prévu des températures maximales comprises entre 21 et 32 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 23 °C à Annaba et Béjaia, 24 °C à Tipaza et Tenes et 32 °C à Tlemcen.

Les températures varieront entre 19 et 33 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays, avec 27 °C à Blida, 29 °C à M’Sila, 30 °C à Boussada et Ain Defla 33 °C à Sidi Bel Abbès. Météo Algérie a également indiqué que les températures maximales prévues sur les régions sahariennes seront comprises entre 30 et 45 degrés Celsius, avec 36 °C à Ouargla, 44 °C à Illizi et 45 °C à Adrar.