Météo Algérie : alerte pluie et vent sur 21 wilayas pour ce 12 mars

Après uun début de mois de mars marqué par le retour des précipitations, une petite accalmie a été enregistrée, puis la pluie a fait son retour depuis hier.

En effet, dans le bulletin de ce samedi 12 mars, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont annoncé de la pluie et du vent dans plusieurs wilayas, en émettant un bulletin météo spécial (BMS).

9 wilayas du centre du pays ont été placées en vigilance de niveau 2 orange pluie, ces wilayas sont : Alger, Blida, Tipaza, Tizi Ouzou, Chlef, Ain Defla, Médéa, Boumerdes et Bouira.

Quant aux wilayas concernées par la vigilance jaune pluie émise par l’ONM, Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, Bejaia, Mila, Oum El Bouaghi, Guelma, Constantine. Ainsi que Annaba, Sétif, Skikda, Jijel et El Tarf.

Alerte météo marine

L’Office nationale de météorologie a également mis en garde, dans une alerte marine, contre des vents violents à des vitesses allant jusqu’à 60 km/h. Les vagues atteindront 2 mètres de hauteur à partir de midi aujourd’hui jusqu’à minuit. Les wilayas concernées par cette alerte sont : Beni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem, Tenes, Alger, Bouharoun, Delys, Azzefoune et Béjaia.

Dans l’ensemble toutes les wilayas du nord d’est en ouest seront marquées par un temps couvert, ce samedi 12 mars.

Pour le sud du pays le temps sera calme avec un ciel dégagé et du soleil un peu partout sur cette partie du pays.

Températures pour ce samedi 12 mars

Pour ce qui est du mercure de ce samedi 12 mars. Concernant les wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 9 et 19 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 10 et 21 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 17 et 29 degrés.