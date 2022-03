Météo Algérie : alerte pluie et vent de sable pour ce 16 mars

Pour cette journée du mercredi 16 mars 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) alerte pour deux vigilances, une orange pluie et une autre jaune vent de sable.

Les wilayas concernées par la vigilance de niveau 2, orange pour des pluies orageuses sont : Sidi Bel Abbes, Ait Temouchent, Tlemcen, El Bayadh, Saida et Naama.

Les wilayas concernées par la vigilance jaune vents de sable : Ouargla, Tipaza, El Oued, Tissemssilt, Laghouat, Relizane, Touggourt, M’sila, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Djelfa, Illizi, El Mghair, Ain Defla, Médéa, Biskra, Mascara, Oueld Djellal et Oran.

Coté ciel, pour aujourd’hui mercredi 16 mars 2022, du coté ouest et centre le ciel sera couvert avec des pluies parfois orageuses surtout sur les wilayas de l’ouest.

Du coté est du pays le ciel sera un peu plus clément mais devenant de plus plus couvert durant la journée.

Pour ce qui est des régions sahariennes, plusieurs wilayas connaitront un ciel couvert avec des pluies sur Ghardaia et El Meniaa. Le régions extrêmes sud auront droit à un ciel plus clément.

Températures pour ce mercredi 16 mars

Pour ce qui est du mercure, les températures repartent à la baisse après deux jours de hausse jours. Pour ce qui est des wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 9 et 27 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 9 et 24 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 16 et 31 degrés.