Météo Algérie : alerte pluie et vent de sable au sud ce 15 février

Bien que le beau ait fait son grand retour au nord du pays, certaines wilayas du sud font face à quelques perturbations météorologiques, avec des averses pluvieuses à des vents de sable. Quelles sont les prévisions météo en Algérie ce mercredi 15 février 2023 ?

Sur sa carte interactive, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune les wilayas de Timimoun, El Meniaa, In Salah et In Guezzam. Mettant en garde contre des vents violents et des vents de sables qui les affecteront ce mercredi 15 février 2023.

Outre ces quatre wilayas, les services de Météo Algérie ont également placé en vigilance jaune la wilaya de Tindouf, où la pluie va encore persister ce mercredi. D’ailleurs, la même source avait indiqué hier que la quantité de pluie estimée varie entre 20 et 30 mm au niveau de cette wilaya.

Quelles sont les prévisions météo en Algérie ce 15 février ?

Dans son bulletin météorologique de ce mercredi 15 février 2023, l’ONM a fait savoir qu’ « un ciel souvent voilé couvrira les régions ouest et centre du pays ». Tandis qu’ « un ciel généralement dégagé marquera l’est du pays ».

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel souvent voilé à nuageux avec quelques pluies parfois sous formes d’averses orageuses sur le sud-ouest des régions sahariennes ». « Et un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions du sud ».

Concernant les températures maximales prévues aujourd’hui, l’ONM a indiqué qu’elles avoisineront entre 17 et 20 °C sur les régions côtières, entre 08 et 19 °C sur les régions intérieures et entre 12 et 28 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 10 °C à Naama, 12 °C à Sétif, 14 °C à Tebessa et 15 °C à Mascara. Mais aussi, 17 °C à Tipaza, à Tenes, à Béjaia et à El Oued. Et enfin, 18 °C à Annaba, 19 °C à Tlemcen, 20 °C à Illizi et 24 °c à In Salah.