Météo Algérie : alerte pluie et orage sur 16 wilayas ce 30 mai

Le printemps s’est bien installé, on ressent même l’approche de l’été. En effet les températures dépassent les 30 degrés au Nord et les 40 degrés au sud du pays.

Pour ce lundi 30 mai 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS). Ce BMS est de niveau 1 orage et pluie. Les wilayas touchées par ce BMS sont : Souk Ahras, In Guezzem, Laghouat, Msila, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Constantine, El Bayadh et Khenchela.

Concernant les régions Nord du pays, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Pour ce qui est des régions Sahariennes. D’abord, de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental, le ciel sera souvent voilé avec développement de foyers orageux isolés, pouvant engendrer quelques pluies par endroits. Ensuite, sur les autres régions le ciel sera dégagé.

Quelles seront les températures pour ce 30 mai ?

Pour ce lundi 30 mai 2022, le mercure affichera des températures qui repartent à la hausse. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 24 et 35 degrés sur les zones côtière ; entre 23 et 33 degrés dans les régions intérieures de pays ; pour finir de 33 à 45 degrés dans les wilayas de sud, précise encore le même source.