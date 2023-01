Météo Algérie : alerte pluie et neige sur 36 wilayas ce 26 janvier

Après un début de saison hivernale chaud et sans pluie, l’hiver semble bien s’être installé ces derniers jours.

Pour ce jeudi 26 janvier 2023, l’Office nationale de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), de niveau orange pluie et neige.

Ce BMS affectera les wilayas suivantes : Alger, Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Tipaza, Tissemssilt, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Bejaia, M’sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tebessa, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef et Batna. Mais aussi Mostaganem, Annaba, Sétif, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Ain Defla, Médéa, Saida, Naama, Boumerdes, Blida, Bouira, Mascara et Oran.

Les prévisions météorologiques pour ce jeudi

Pour les régions Ouest, on notera donc un temps froid et instable avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses.

Concernant les régions Centre et Est, le ciel sera souvent nuageux avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses et accompagnées de chutes de grêle par endroits.

Pour les régions Sahariennes, sur les oasis et le nord du Sahara oriental, on notera un ciel souvent nuageux avec quelques pluies locales et généralement dégagé sur les autres régions.

Enfin, les températures moyennes attendues en ce jeudi 26 janvier 2023 restent froides, et vont donc osciller entre 11 et 15 °C sur les régions côtières ; entre 03 et 14 °C sur les régions intérieures du pays et entre 10 et 34 °C sur les régions Sahariennes.