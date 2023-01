Météo Algérie : alerte pluie et neige au nord du pays ce 21 janvier

L’hiver est bel et bien installé en Algérie. En effet, depuis quelques jours maintenant, la pluie et la neige ont fait leur grand retour.

Aujourd’hui, le samedi 21 janvier 2023, les services de Météo Algérie ont signalé que de fortes pluies et des chutes de neige se poursuivront dans plusieurs wilayas côtières et intérieures du pays.

Dans un bulletin météo spécial (BMS), l’Office national de météorologie (ONM) a alerté que de fortes neiges, dont l’épaisseur varie entre 10 et 20 cm, tomberont à partir de la fin d’aujourd’hui jusqu’à trois heures de l’après-midi demain, dimanche, dans les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel et Skikda Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Setif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchla et Tébessa.

Signalant aussi de la poursuite des fortes pluies à partir de la matinée de ce samedi jusqu’à l’aube de demain dimanche dans les wilayas de Sidi Bel Abbes, Alger, Tipaza, Relizane, M’sila, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Ain Timouchent, Tlemcen, Saïda, Mascara et Oran. Indiquant que la quantité de pluie attendue tout au long de la période de validité de ce bulletin variera entre 20 et 30 mm localement.

Quelles prévisions pour ce samedi 21 janvier ?

Le temps sera donc couvert et pluvieux sur l’ensemble des régions nord du pays.

Pour ce qui est des wilayas Sahariennes, le temps sera assez clair avec des passages nuageux sur plusieurs régions du sud.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce samedi 21 janvier 2023 enregistrent une sensible baisse, et vont donc osciller entre 07 et 14 °C sur les régions côtières ; entre 03 et 12 °C sur les régions intérieures du pays et entre 11 et 27 °C sur les régions Sahariennes.