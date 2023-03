Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses affecteront aujourd’hui, le samedi 18 mars 2023 plusieurs wilayas du pays, annonce un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l’Office national de la météorologie (ONM).

Placé en vigilance « orange », ce BMS concernera les wilayas de Naama, El Bayadh, le Nord de Laghouat, le Sud de Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret et Tissemsilt où les quantités de pluies sont estimées entre 20 et 30 mm durant la validité de l’alerte météo, et ce du samedi de 12 heures à dimanche 3 heures du matin.

De plus, les wilayas de Béchar et le Nord de Beni Abbes sont également concernées par ce bulletin dont la validité est du samedi à 18 heures au dimanche à 6 heures. Les quantités de pluies pour ces régions sont estimées entre 20 et 30 mm.

L’Office national de météorologie a aussi émis un BMS de niveau jaune pluies orageuses, pour les wilayas de Médéa, Ain Defla, Blida, Alger et Tipaza, cette alerte est valable d’aujourd’hui 9 heures à minuit.

En outre, cette alerte de l’ONM prévoit aussi des rafales de vent sous orages.