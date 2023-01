Météo Algérie : alerte orange pluie-neige sur 38 wilayas ce 19 janvier

Il semblerait que l’hiver s’installe enfin en Algérie, depuis hier le froid, la neige et la pluie sont au rendez-vous dans plusieurs régions du pays.

Pour ce jeudi 19 janvier 2023, l’Office national de météorologie, émet un nouveau bulletin météo spécial (BMS) de niveau 2 pluie et neige.

Ce BMS concerne les wilayas de : Alger, Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Tipaza, Tissemssilt, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béjaia, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Mostaganem, Annaba, Sétif, Ain Temouchent, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Ain Defla, Médéa, El Tarf, Saida, Naama, Boumerdes, Bouira, Mascara, Oran et Blida.

Quelles sont les prévisions pour ce jeudi 19 janvier ?

Pour ce jeudi, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à peu nuageux, sur les régions ouest du pays

Alors que pour les régions Centre et Est, on notera le maintien d’un temps froid et instable avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses.

Concernant les régions Sahariennes, le ciel généralement dégagé.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce jeudi 19 janvier 2023 enregistrent une sensible baisse, et vont donc osciller entre 11 et 16 °C sur les régions côtières ; entre 04 et 15 °C sur les régions intérieures du pays et entre 10 et 30 °C sur les régions Sahariennes.