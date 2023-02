Après quelques jours d’accalmie et de beau temps, on observe le retour des pluies et de la neige en Algérie, surtout au nord du pays.

En effet, des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, avec rafales de vent, affecteront à partir d’aujourd’hui, le mercredi soir plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de la météorologie (ONM).

Les wilayas concernées par ce BMS de niveau de vigilance « Orange » sont : Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El-Tarf.

De plus, les quantités de pluies estimées oscilleront entre 20 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm durant ce BMS qui court de mercredi à 21h à vendredi à 6h, précise la même source.

A quand le retour de la neige ?

En outre, l’Office national de la météorologie (ONM), annonce que des chutes de neige affecteront, jeudi et vendredi, les reliefs atteignant ou dépassant les 900 mètres d’altitude de plusieurs wilayas du Centre-Est et de l’Est du pays, dans un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis ce mercredi.

Ce BMS de niveau de vigilance « Orange », concernera les wilayas de : Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Khenchela, Tébessa et Oum El Bouaghi.

L’épaisseur de neige est estimée entre 10 et 15 cm durant la validité du BMS qui sera valable du jeudi 9 février à 6h au vendredi 10 février à 12h, précise la même source.

Les chutes de neige affecteront également Blida, Médéa, Skikda, Mila, Constantine et Guelma, d’après la même source, qui estime l’épaisseur de neige entre 5 et 10 cm durant la validité de ce BMS qui court de jeudi à 15h à vendredi à 12h.