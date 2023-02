Comme annoncé par Météo Algérie durant la semaine, la pluie fait son retour durant ce week-end.

L’Office national de Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météo (BMS), pour des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, qui affecteront à partir de ce vendredi 24 février plusieurs wilayas du Centre et de l’Ouest du pays.

La wilaya de Béchar sera concernée par un BMS de niveau Orange, où les quantités de pluie estimées entre 15 et 25 mm vendredi de 6h00 à 15h00.

Sont également concernées les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Tiaret, Saida, Naâma et El Bayadh où les quantités de pluie prévues sont estimées entre 20 et 40 mm durant la validité du BMS, ce vendredi de 12h00 à 23h00.

De plus, les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Blida, Ain Defla, Médéa, Tissemsilt, Laghouat et Djelfa seront également touchées par cette perturbation qui s’étalera de vendredi à 18h00 au samedi à 06h00 avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm.

Vents forts et soulèvement de sable au Sud ce vendredi

Des vents forts souffleront parfois en rafales avec de fréquents soulèvement de sable vendredi sur plusieurs wilayas du sud du pays, indique un BMS émis par les services de l’ONM.

Les wilayas du Sud concernées sont : Tindouf, Béni Abbes, Adrar, Timimoun, In Salah et El Meniaa où les vents souffleront d’ouest à sud-ouest avec une vitesse en rafales de 60 à 70 km/h atteignant ou dépassant parfois les 80 à 90 km/h durant toute la journée de ce vendredi.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce vendredi 24 février 2023, resteront assez hausse pour la saison et vont donc osciller entre 14 et 28 °C sur les régions côtières ; entre 13 et 27 °C sur les régions intérieures du pays et entre 15 et 36 °C sur les régions Sahariennes.