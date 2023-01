Météo Algérie : alerte orange neige et pluie ce 25 janvier

L’hiver est là et il compte bien rester. En effet, depuis quelques jours froid, pluie et neige sont au rendez-vous en Algérie.

Pour ce 25 janvier, l’Office national de météorologie a émis deux bulletins météo spéciaux.

Le premier de niveau orange, pluie et neige concernera les wilayas d’Alger, Tipaza, Bordj Bou Arréridj, Bejaia, Mila, Tizi Ouzou, Chlef, Annaba, Sétif, Skikda, Jijel, Ain Defla, Médéa, Boumérdes, Bouira et Blida.

En outre, la seconde vigilance jaune, orage et froid touchera les wilayas de Sidi Bel Abbes, Tissemssilt, Laghouat, Relizane, Ghardaia, Tiaret, Batna, Mostaganem, Ain Temouchent, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El Meniaa, El Bayadh, Khenchela, Saida, Naama, Mascara, Oran et Béchar.

Quelles prévisions pour ce mercredi 25 janvier ?

En ce qui concerne les régions Ouest, le ciel sera passagèrement nuageux avec quelques pluies, s’accentuant en prenant parfois un caractère d’averses orageuses.

Pour les régions Centre et Est, on notera un ciel souvent nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses.

Enfin concernant les régions sahariennes, sur le nord Sahara et les oasis, le ciel sera souvent nuageux avec quelques pluies s’améliorant durant l’après-midi.

On notera la possibilité de quelques flocons de neige sur les reliefs du nord Sahara autour de 900 mètres d’altitude en début de matinée.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce mercredi 25 janvier 2023 restent froides, et vont donc osciller entre 10 et 14 °C sur les régions côtières ; entre 03 et 12 °C sur les régions intérieures du pays et entre 11 et 32 °C sur les régions Sahariennes.