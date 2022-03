Météo Algérie : alerte orages et vents de sable pour ce 23 mars

L’Office Nationale de Météorologie (ONM), dans une alerte météorologique, ce mercredi 23 mars 2022, de violents orages, dans 20 wilayas de l’ouest et du centre du pays, ainsi que des vents et des tempêtes de sable dans 9 wilayas du sud.

Selon l’ONM, les wilayas concernées par cette alerte jaune violents orages sont : Alger, Tipasa, Chlef, Oran, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen, Relizane, Ain Defla, Blida, Bouira, Sidi Bel Abbas, Mascara, Saida, Tiaret, Tissemsilt, Medea, Djelfa, M’sila et Bordj Bou Arreridj.

Toujours selon la même source, la validité de cette alerte se prolonge jusqu’à midi.

Quant aux wilayas concernées par l’alerte vents de sable sont : Naama, Al-Bayadh, Djelfa, Béchar, Tindouf, Béni Abbas, Timimoun, Ghardaia et Manea. Cette alerte est en vigueur jusqu’à mercredi soir.

Coté ciel

Pour ce qui est des régions ouest, le ciel sera souvent voilé a nuageux avec quelques pluies en matinée. On notera le développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi sur l’intérieur et les hauts plateaux occasionnant quelques averses de pluie et pouvant gagner localement les côtes en fin d’après-midi.

En ce qui concerne les régions Centre, le ciel restera souvent voilé à nuageux avec quelques pluies par intermittence près des côtes s’améliorant en soirée. Ciel souvent nuageux sur l’intérieur et les hauts plateaux avec pluies parfois sous forme d’averses s’atténuant progressivement à partir de la soirée.

Pour les régions Est, le ciel souvent voilé a nuageux avec quelques pluies s’améliorant en soirée.

Enfin pour les régions Sahariennes, le ciel souvent voilé sur la région de Béchar et dégagé à partiellement nuageux sur le nord Sahara et les oasis. Ciel généralement dégagé sur les autres régions sahariennes.

Températures pour ce dimanche 20 mars

Pour ce qui est des températures, pour ce qui est des wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 12 et 24 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 7 et 23 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 14 et 33 degrés.