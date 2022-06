Météo Algérie : alerte orage sur 8 wilayas du nord ce 19 juin

Ce mois de juin 2022 est marqué par des températures caniculaires et un été qui s’installe bien avant l’heure.

Pour ce dimanche 19 juin 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) de niveau 1 pluie. Les wilayas touchées par cette alerte sont : Sidi-Bel-Abbes, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tlemcen, El Bayadh, Saïda et Naama.

L’ONM a également mis en garde contre des vents violents et des hautes vagues sur de nombreuses côtes. Le même avertissement indique également que ces vents sont attendus de six heures du matin à neuf heures du soir.

Les températures pour ce dimanche 19 juin

Pour ce dimanche 19 juin 2022, le mercure affichera des températures assez élevées. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 37 degrés sur les zones côtières; entre 33 et 43 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 34 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.