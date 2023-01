Météo Algérie : alerte neige, pluie et grand froid ce 27 janvier

La saison hivernale a marqué son retour en Algérie avec un temps froid, des chutes de neige et des orages de pluie. Pour ce vendredi 27 janviers 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas du pays en vigilance mettant en garde contre les chutes de neiges, le froid et la pluie.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie a placé en vigilance orange, de niveau 2, les wilayas de : Naama, sud De Tlemcen, El Bayadh, Sidi Bel Abbes. Ainsi que Saida, Tiaret, Tissemsilt, Laghouat, Djelfa, M’sila, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi et Tébessa. Mettant en garde contre une baisse des températures et un épisode de grand froid.

En effet, d’après la même source, les températures maximales varieront entre 4 °C et 6 °C, tandis que les températures minimales avoisineront les -3 °C et les -6 °C. La validité de ce BMS s’étend à compter du jeudi 26 janvier jusqu’au samedi 28 janvier 2023.

Concernant les chutes de neige et de verglas, les services de l’ONM ont placé en vigilance orange de niveau 2 les wilayas de : Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Naama, El Bayadh, Tiaret, Tissemsilt, Laghouat, Djelfa, Médéa, Ain Defla, Blida, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj Et Bouira. L’épaisseur de la neige atteindra entre 10 et 20 cm, a noté Météo Algérie, rajoutant que ce BMS est en cours jusqu’à 18h00 au moins ce soir.

BMS – Météo Algérie : alerte pluie dans 25 wilayas ce vendredi

Par ailleurs, les mêmes services ont indiqué que la pluie affectera 25 wilayas du pays ce vendredi. Dans un premier temps, il s’agit des wilayas de : Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, nord De Sétif, Mila, Constantine, Guelma Et Souk Ahras. Les quantités de pluie estimées au niveau de ces wilayas varieront entre 30 et 50 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm. Et ce, jusqu’à 18h00 ce soir.

De plus, le BMS de Météo Algérie a indiqué que d’autres wilayas seront affectées par la pluie. Il s’agit des wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Blida, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbes, Ain Defla, Médéa Et Bouira. Où les quantités de pluie estimées atteindront entre 20 et 40 mm. Ce BMS est en cours et restera valable jusqu’à midi.

Quelles sont les prévisions pour ce 27 janvier ?

Outre les BMS, Météo Algérie a également communiqué les prévisions météorologiques pour ce vendredi 27 janvier. Ainsi, d’après l’ONM, « un ciel souvent nuageux avec quelques averses de pluie couvrira les régions ouest du pays ». Tandis qu’au niveau des régions centre et est du pays, Météo Algérie a prévu « le maintien d’un temps souvent nuageux avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses et accompagnées de chute de grêle ».

Concernant les régions sahariennes, les services de l’ONM ont prévu « un ciel passagèrement nuageux et un temps relativement froid, sur le becharois, le nord Sahara et les oasis. Et un ciel généralement dégagé sur les autres régions ».

Enfin, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales prévues ce vendredi oscilleront entre 8 °C et 14 °C sur les régions côtières, entre 3 °C et 12 °C sur les régions intérieures. Et entre 10 °C et 29 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, l’ONM a prévu 7 °C à Bouira et à Saida, 8 °C à Tebessa. Mais aussi 11 °C à Tenes, à Guelma et à Alger, 12 °C à Jijel, à Relizane et à El Tarf. Ainsi que 13 °C à Oran et 15 °C à El Oued et à Illizi.