Après un début d’année 2023 marqué par une sécheresse en Algérie, le temps hivernale fait enfin son entrée avec des pluies, de la neige, mais aussi une vague de froid.

En effet, pour ce mercredi 18 janvier 2023, la pluie marquera son grand retour avec de la neige et une vague de froid dans plusieurs wilayas d’Algérie.

Dans sa carte de vigilance, l’Office national de météorologie (ONM) place 18 wilayas du pays en alerte vigilance orange signée « Neige et Verglas ».

Il s’agit en effet des wilayas suivantes : Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel,Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Tiaret et Saida.

Selon Météo Algérie, la validité de l’alerte s’étalera à partir d’hier mardi jusqu’à ce mercredi dans le début de soirée.

Quelles prévisions météo à Alger ce 18 janvier ?

Outre les 18 wilayas concernées par l’alerte vigilance orange, dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie a annoncé ce mercredi un ciel complètement couvert au centre, dont Alger, à l’est et bien gris à l’ouest.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe : un ciel gris avec des averses à l’Est. Un ciel couvert sera aussi au rendez-vous à l’Ouest d’Algérie, mais avec des vents forts.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel bien bleu, à l’instar de Béchar, d’Adrar, Tindouf et, ainsi qu’à l’est.

D’un autre côté, les températures connaîtront une légère hausse et varieront entre 6 et 15 degrés sur le littoral, entre 5 et 14 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 17 et 26 degrés au grand sud.