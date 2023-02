Après plus d’une semaine marquée par la pluie et la neige, le soleil fait son retour sur plusieurs régions du pays, mais le froid persistera.

Pour ce mercredi 1er février 2023, l’Office national de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial de niveau 1 froid qui concernera les wilayas de : Laghouat, Tiaret, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, El Bayadh, Khenechela et Naama.

Pour les régions ouest et centre, météo Algérie annonce un ciel généralement dégagé sur la majorité des régions.

En outre, concernent les régions est du pays, on notera des passages nuageux avec quelques pluies par endroits.

Pour les régions Sahariennes, le ciel sera particulièrement nuageux sur le sud-ouest et dégagé à partiellement voilé sur le reste des régions.

Qu’en est-il des températures pour ce mercredi 1e février ?

Enfin, les températures moyennes attendues en ce mercredi 1e février 2023 restent froides, et vont donc osciller entre 14 et 17 °C sur les régions côtières ; entre 05 et 15 °C sur les régions intérieures du pays et entre 12 et 28 °C sur les régions Sahariennes.